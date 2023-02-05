Появились подробности аварии на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

Правоохранители организовывают реверсивное движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области временно ограничили движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал». На месте работают сотрудники полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в воскресенье, 5 февраля 2023 года, на автодороге М-5 «Урал» в районе 957-км большегруз «DAF» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz» в составе полуприцепа, которой врезался в легковой автомобиль.

Машины получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и организовывают реверсивное движение.

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