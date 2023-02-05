Барача в "Крыльях Советов" может заменить экс-капитан "Химок"

Дмитрий Тихий (справа) начинал сезон в качестве капитана "Химок". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Состав самарских "Крыльев Советов" может пополнить экс-капитан подмосковных "Химок" Дмитрий Тихий. Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ 5 февраля 2023 года.

30-летний футболист большую часть карьеры выступал на позиции крайнего защитника, но в "Химках" стал играть в центре обороны. Предполагается, что в "Крыльях" он заменит ушедшего в бельгийский "Остенде" Матео Барача.

В то же время телеграм-канал "Инсайды от Карпа" утверждает, что в самарском клубе не ищут замену Барачу.

- Тихого настойчиво предлагают самарцам агенты, и его появление в команде возможно, только если вдруг возникнут проблемы со здоровьем у кого-то другого из центральных защитников, - сообщает источник.

При этом, как выяснил корреспондент "КП-Самара", на портале Transfermarkt указано, что у футболиста нет официально зарегистрированного агента.

Дмитрий Тихий начинал сезон капитаном "Химок", но в октябре 2022 года был выведен из состава по причине недоверия со стороны главного тренера Спартака Гогниева.