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НовостиОбщество6 февраля 2023 3:58

Спасатели назвали опасные для прогулок места с самым тонким льдом на Волге в Самарской области

Где-то лед окреп, а где-то его толщина уменьшилась
Ирина СИНЕГУБОВА
В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см на левом берегу.

В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см на левом берегу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 5 февраля 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 40-45 см, в то время как 2 февраля она была такой же, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 25 см и заканчиваются 30 см, а пять дней назад они достигали 35 см.

На Красной Глинке лед образовался до 20-35 см на левом берегу и 22 в фарватере, а был равен 29-40 см на левом берегу и 27-30 в фарватере. В Тольятти толщина льда стабильно держится 40 см на левом берегу, а в фарватере была 37 см, а стала 35 см.

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