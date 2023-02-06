В Самарской области восстановили движение транспорта по трассе М-5 «Урал»

Трасса была перекрыта несколько часов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области полностью восстановили движение по трассе М-5 «Урал». Проезд был открыт вечером в воскресенье, 5 февраля 2023 года. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
– С 22:00 5 февраля движение на 957-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» восстановлено в полном объеме, – информируют в «Поволжуправтодоре».
Напомним, трассу перекрыли в 17:30 5 февраля 2023 года. Причина – ДТП, произошедшее на участке. По информации «Поволжуправтодора», спустя несколько часов последствия аварии были устранены.
Отметим, что в прошедшие выходные на трассе произошло несколько ДТП. В субботу, 4 февраля, там столкнулись иномарка и «УАЗ». Водителей госпитализировали.
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