В Самарскую область в начале рабочей недели придут морозы

Направление ветра изменится на северо-восточное
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в начале рабочей недели. Синоптики обещают низкие температуры и небольшой ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
– В Самарской области установится морозная погода, без существенных осадков, – отмечают специалисты.
В понедельник, 6 февраля 2023 года, погода будет облачной с прояснениями. Серьезных осадков не ожидается. Температура воздуха составит -5,-10 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 3-8 метров в секунду.
В ночь на 7 февраля столбик термометра опустится до -15, -20 градусов, однако днем температура воздуха вновь достигнет -5,-10 градусов. В дальнейшем характер погоды сохранится.
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