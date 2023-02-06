Большинство самарцев хочет работать в компаниях с доверительной и открытой корпоративной культурой

Мужчины в два раза чаще женщин являются любителями «жесткого» типа корпоративной культуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство самарцев предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры, где преобладает доверительный стиль взаимодействия с персоналом.

Такие ценности разделяют 61% компаний Самары, в них важны взаимопомощь, доверие, поддержка и честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. «Жесткий» тип корпоративной культуры характерен для 19% компаний в Самаре. В них преобладают такие ценности, как власть, успех, соперничество и достижение цели любыми средствами.

Работать в компании с «жесткой» корпоративной культурой хотели бы только 7% самарцев. А большинство респондентов (85%) выбрали бы трудиться там, где разделяют ценности доброты и открытости. Опрошенные уверены, что благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

Мужчины в два раза чаще женщин являются любителями «жесткого» типа корпоративной культуры. Работать в таких компании также чаще других готовы жители Самары с доходом свыше 80 тысяч рублей.

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