На заседании Самарской губернской думы вручили почетные награды лучшим депутатам

На заседании присутствовал также мобилизованный депутат Дмитрий Холин. Фото: Самарская губернская дума

На первом в весенней сессии заседании Самарской губернской думы под председательством Геннадия Котельникова были отмечены некоторые депутаты.

Отдельно поблагодарили депутатов, которые помогают жителям Донбасса и мобилизованным, а именно выезжают с волонтерскими миссиями, закупают гуманитарные грузы на свои средства, контролируют работу пунктов временного проживания переселенцев в регионе.

На заседании присутствовал также депутат Дмитрий Холин, который проходит военную службу в рядах мобилизованных в зоне СВО. Он рассказал, что у военнослужащих бравый настрой и они хотят продолжить выполнение поставленных боевых задач. Геннадий Котельников вручил почетный знак «За служение Закону» заместителю председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денису Волкову.

Помимо этого, почетные грамоты получили заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Сергей Гринько, председатель комитета по регламенту Дмитрий Холин и заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Евгений Чудаев.

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