Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 4:53

Самарчанка едва не лишилась Mitsubishi из-за долга в 100 тысяч рублей

Женщина не оплатила штрафы, выписанные за лихую езду
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате иномарку арестовали судебные приставы. Фото: УФССП по Самарской области

В результате иномарку арестовали судебные приставы. Фото: УФССП по Самарской области

Жительница Самары чуть не лишилась дорогой иномарки. Ее несколько раз штрафовали за лихую езду, но оплачивать штрафы она не спешила. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

Как сообщает УФССП по региону, в отношении хозяйки «Mitsubishi ASX» было возбуждено 57 исполнительных производств. Ее предупредили, что к основной сумме будет добавлен исполнительский сбор. Его размер – не менее 1 тысячи рублей по каждому производству. Однако штрафы так и остались неоплаченными.

Во время очередного рейда, который проводили «Дорожные приставы», женщину остановили, автомобиль был арестован. Самарчанке сообщили, что иномарку отправят на продажу – в случае, если она так и не оплатит долги. Их сумма к тому моменту достигла почти 100 тысяч рублей. Эта мера подействовала, хозяйка Mitsubishi полностью погасила задолженность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.