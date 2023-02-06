Самарчанка едва не лишилась Mitsubishi из-за долга в 100 тысяч рублей

В результате иномарку арестовали судебные приставы. Фото: УФССП по Самарской области

Жительница Самары чуть не лишилась дорогой иномарки. Ее несколько раз штрафовали за лихую езду, но оплачивать штрафы она не спешила. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

Как сообщает УФССП по региону, в отношении хозяйки «Mitsubishi ASX» было возбуждено 57 исполнительных производств. Ее предупредили, что к основной сумме будет добавлен исполнительский сбор. Его размер – не менее 1 тысячи рублей по каждому производству. Однако штрафы так и остались неоплаченными.

Во время очередного рейда, который проводили «Дорожные приставы», женщину остановили, автомобиль был арестован. Самарчанке сообщили, что иномарку отправят на продажу – в случае, если она так и не оплатит долги. Их сумма к тому моменту достигла почти 100 тысяч рублей. Эта мера подействовала, хозяйка Mitsubishi полностью погасила задолженность.

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