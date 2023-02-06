В Самарской области уроженец соседней республики распространял героин в закладках

При проверке тайников полицейские изъяли еще 17 пакетиков. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Отрадном 25-летнего уроженца соседней республики, проживающего на территории города, полицейские задержали во время подготовки закладки.

— При мужчине были обнаружены пакетики с белым веществом, а также телефон с геолокациями тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При проверке тайников полицейские изъяли еще 17 пакетиков. Исследование показало, что вещество является героином общей массой свыше 110 граммов. Оказалось, ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Он подтвердил, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта путем тайников-закладок на территории Отрадного. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Полицейские выявляют канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

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