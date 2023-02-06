В Самаре 270 литров алкоголя полицейские изъяли из незаконного оборота

Для продажи алкоголя отсутствовали сопроводительные документы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь прошли мероприятия на выявление правонарушений в сфере продажи алкогольной продукции. В ходе них полицейские изъяли из незаконного оборота 270 литров.

— Нарушения обнаружили в ходе проверки двух торговых павильонов, расположенных на улице Новосельской в Куйбышевском районе города, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все дело в отсутствии сопроводительных документов и в нарушении особых требований и правил розничной продажи алкоголя. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении, а алкоголь изъяли.

Помимо этого, проверка одного из павильонов показала, что в качестве отопительных систем предприниматели используют газобаллонное оборудование бытового назначения. Это нарушает требования пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.