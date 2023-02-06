Котлован для новой станции метро «Театральная» на ул. Полевой в Самаре готов на 28%

В дальнейшем в котлован опустят щит для прокладки тоннеля метро Фото: администрация Самары

Стало известно, на каком сейчас этапе находится разработка стартовых котлованов для будущей станции метро «Театральная». Работы идут на двух площадках: на улице Галактионовской и на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой.

По данным мэрии Самары, в исторической части города разработка котлована завершена. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы под конструкции тоннелепроходческого щита. Напомним, механизированный комплекс должны доставить в областную столицу в марте-апреле 2023 года.

Что касается второго котлована на улице Полевой, то его общая готовность приближается к 28%. Работы по монтажу буросекущих и бурокасательных свай выполнены на 65%.

Отметим, в дальнейшем в котлованы опустят специальные щиты для прокладки тоннелей. Их направят навстречу друг к другу — один пойдет со стороны исторической части Самары, другой — от станции метро «Алабинская». Эти работы займут около 9 месяцев.

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