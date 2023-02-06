В Самаре пожилой таксист остался без 11 тысяч рублей, приняв заказ от клиентов-мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице набирает обороты новый вид мошенничества. Жертвами злоумышленников становятся таксисты, получившие заказ от несуществующих клиентов. Недавно на уловку мошенников попался местный пенсионер. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

68-летний житель областного центра в свободное время подрабатывает таксистом. Он ждал заказ, когда в приложении пришла заявка от клиента. Самарец перезвонил потенциальному пассажиру.

– В ходе общения клиент сразу предупредил, что оплатит заказ через банковский перевод. Но для этого ему был нужен код из сообщения, которое поступило на телефон таксиста. Пенсионер не заметил подвоха и назвал код, – информируют в ГУ МВД по региону.

В результате с банковского счета пенсионера списались 11 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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