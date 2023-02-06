В Самарской области мужчина решил угнать автомобиль с территории суда и был сразу задержан

Мужчину передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области ранее судимый житель села Кошки пытался угнать автомобиль с парковки суда, но был остановлен судебным приставом.

— Сотрудник проверял работу видеонаблюдения в здании Кошкинского районного суда, когда заметил мужчину, осматривавшего припаркованную на территории рядом с судом машину, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

После осмотра местный житель проник внутрь автомобиля. Судебный пристав подошел к транспортному средству, открыл водительскую дверь и увидел, что находящийся внутри мужчина пытается завести машину путем соединения проводов под рулевой консолью.

По словам жителя села Кошки, он просто решил покататься на чужом автомобиле. Сотрудник службы потребовал выйти, но мужчина чужой автомобиль не покинул. Тогда судебный пристав применил физическую силу и надел на нарушителя наручники. В дальнейшем мужчину передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

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