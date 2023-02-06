Проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самара могут отправить на повторную экспертизу

Согласование проекта может затянуться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самара могут отправить на новую госэкспертизу. Документы, представленные архитектурному сообществу, получили ряд замечаний.

Напомним, Самару наделили статусом исторического поселения в декабре 2019 года. Оно входит в границы улиц Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. Чтобы сохранить облик исторического центра и при этом дать импульс его развитию, необходимо утвердить объединенную зону охраны объектов культурного наследия, градостроительные регламенты и ценные градоформирующие объекты.

Проект объединенной зоны охраны исторического поселения получил положительное заключение госэкспертизы только в декабре 2022-го. Вскоре после этого по нему были назначены общественные обсуждения. А в январе этого года проект представили профессиональному сообществу архитекторов. Он вызвал бурную реакцию среди экспертов.

Если одни специалисты указали лишь незначительные недоработки, то региональное отделение Союза архитекторов России посчитало проект сырым. Привлеченные эксперты - специалисты московского «Центра культурных исследований и экспертиз» - указали на противоречия с действующим законодательством.

По словам врио главы УГООКН Самарской области Ивана Стафеева, все замечания и предложения направили авторам проекта. Они должны проанализировать их. Если нужно будет исправить только технические ошибки, то это можно будет сделать без дополнительной экспертизы, пишет OBOZ.INFO. А вот для корректировки замечаний, касающихся координатного описания, изменения зон и регламентов, потребуется повторное прохождение историко-культурной экспертизы. Также необходимо будет вновь провести общественные обсуждения.

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