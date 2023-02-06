Полиция и ОМОН провели борьбу с нелегалами на овощебазе и вещевом рынке в Самаре

Двое мигрантов могут покинуть территорию РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются рейды, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. На днях полиция и ОМОН посетили овощную базу и вещевой рынок на улице Дальневосточной и проспекте Кирова. Им удалось зафиксировать 17 нарушений.

– В отношении 13 граждан составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». В отношении 4-х мигрантов – по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что двое мигрантов могут покинуть территорию России. Сейчас решается вопрос об административном выдворении.

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