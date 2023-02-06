Мужчина украл средства гигиены и алкоголь в магазине на территории Самарской области

Оперативники при просмотре записей с камер видеонаблюдения опознали местного жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазине Новокуйбышевска 42-летний местный житель похитил сначала средства гигиены на 3 тысячи рублей, а потом попытался украсть алкоголь на 2 тысячи рублей.

— Работница магазина сообщила, что рано утром мужчина открыто пытался похитить из торгового зала алкоголь, но она вырвала пакет из его рук, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он взял с прилавка две бутылки с алкоголем, положил их в пакет и направился к выходу. Сотрудница магазина попыталась остановить его возле кассы, но мужчина выбежал из магазина. Женщина на улице смогла отобрать пакет, а вор скрылся.

Оперативники при просмотре записей с камер видеонаблюдения опознали ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков безработного местного жителя.

Как выяснилось, днем ранее в этом же магазине он украл средства гигиены. В течение суток мужчину задержали по месту жительства. Похищенные средства гигиены он продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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