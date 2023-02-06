Стала известна стоимость поездки на скоростных судах из Самары в Ширяево и Винновку в 2023

В 2023 году "Валдаи" продолжат перевозить пассажиров по прежней цене / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Стало известно, сколько будет стоить поездка на скоростных судах «Валдай-45Р» по Волге в Самаре в 2023 году. Департамент ценового и тарифного регулирования выпустил приказ об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Согласно документу, новые тарифы устанавливаются на маршрутах Самара (речной вокзал) — Ширяево, Самара (поляна им. Фрунзе) — Ширяево и Самара (речной вокзал) — Винновка (Монастырь). В 2023-м билет для взрослых пассажиров будет стоить 700 рублей, а для детей — 500 рублей. Такие же расценки были и в прошлом году.

Напомним, скоростные «Валдаи» прибыли в Самару в мае 2022 года. Сначала суда курсировали только между Самарой и Ширяево, потом их запустили до Винновки. Их вместительность составляет 45 человек. Суда способны развить скорость до 65 км/ч. Время в пути составляет около 45 минут.

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