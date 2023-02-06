В ходе рейдов по Самарской области остановили 263 водителей, не пристегнутых ремнями безопасности

За «тонировку» к ответственности привлекли 165 водителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 3 по 5 февраля 2023 года полицейские выявили более 2100 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 55 водителей, а без водительских удостоверений – 5 жителей региона. Более 263 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 59 раз.

Также зафиксировано 52 случая, когда водители не предоставили преимущество в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 120 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 165 водителей.

В отношении двух человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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