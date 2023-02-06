Карбамид тольяттинского производства начали фасовать в биг-бэги

Предприятие запустило линию фасовки карбамида в биг-бэги общей мощностью до 1200 тонн в сутки / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Карбамид производства тольяттинского предприятия получил новую упаковку. Теперь его будут фасовать в биг-бэги — в мягкую полипропиленовую тару, которая способна вместить до 900 кг продукции.

Ранее Тольяттиазот отгружал карбамид насыпью в автотранспорт или в минераловозы. В 2022 году предприятие задумалось о запуске новой линии отгрузки. Работы стартовали в октябре. На строительство, монтаж оборудования и пусконаладку ушло всего четыре месяца.

Недавно линия фасовки карбамида в биг-бэги общей мощностью до 1200 тонн в сутки была введена в эксплуатацию. Такой способ фасовки признан экологичным. Кроме того, подобные тары способны обеспечить долгосрочное хранение продукции без потери ее свойств и качеств. Все биг-бэги с карбамидом маркируют знаком «Зеленый эталон».

— В последние годы вектор запросов смещается в сторону упакованной продукции. Использование метода фасовки в биг-бэги практичен и для предприятия: завод расширяет свою продуктовую линейку, привлекая новых потребителей, включая крупные фермерские хозяйства. Кроме того, биг-бэги облегчают хранение и позволяют аккумулировать продукт под высокий сезон, — отметил заместитель гендиректора ПАО «ТОАЗ» по коммерческой деятельности Олег Шахватов.

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