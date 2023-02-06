Председатель СК РФ заинтересовался массовой дракой в ТРК «Эль Рио» в Самаре

Конфликт в торговом центре произошел в субботу, 4 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с массовой дракой, произошедшей в ТРК «Эль Рио» в Самаре, получила продолжение. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

– Александр Бастрыкин дал указание провести процессуальную проверку по информации об избиении подростков в торговом центре в Самаре, – информирует пресс-служба СК РФ.

Напомним, потасовка произошла на фудкорте в ТРК «Эль Рио» вечером в субботу, 4 февраля 2023 года. Участники избивали оппонентов и бросались стульями. В соцсетях сообщали, что конфликт спровоцировали дети мигрантов – они набросились на подростков. Эти сведения сейчас проверяются.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

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