Подросток пострадал в ДТП с участием Audi и Volkswagen в Самаре 5 февраля

Автомобилист не уступил дорогу транспортному средству. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 5 февраля, в 13:30 в Промышленном районе Самары 32-летний водитель Audi нарушил ПДД и врезался в Volkswagen. В ДТП пострадал 15-летний пассажир.

— Мужчина ехал по улице Краснодонская в направлении проспекта Юных Пионеров. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он продолжил движение там, где без остановки оно запрещено, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист не уступил дорогу транспортному средству Volkswagen, за рулем которого находился 48-летний водитель. Автомобили столкнулись.

В машине находился также 15-летний пассажир, он пострадал в аварии. Подростка доставили в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

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