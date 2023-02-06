В Самарской области полицейские вызволили из снежного плена автомобиль с женщиной и ребенком-инвалидом

Стражи порядка сначала пытались откопать машину лопатами, а потом вызвали на место спецтехнику Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские вызволили из снежного плена автомобиль, в котором находились женщина и ее дочь-инвалид. Автомобилистка не справилась с управлением в снегопад и съехала с дороги. Самостоятельно выбраться из западни она не смогла.

Все случилось в районе села Стара Кармала Кошкинского района. Автомобилистка съехала в кювет и застряла в снегу. Она выбралась наружу, пытаясь привлечь внимание других водителей. К счастью, попавшую в беду женщину заметили проезжающие мимо старший участковый Александр Гурьянов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Андрей Арютин.

- Полицейские пересадили женщину и ребенка в служебный автомобиль, а сами попытались вызволить автомобиль с помощью лопаты. Однако справиться своими силами им не удалось, и они вызвали спецтехнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Машину благополучно достали из сугроба и вернули на дорогу. Сотрудники полиции проверили авто и убедились, что оно исправно. После этого автомобилистка поблагодарила стражей порядка за помощь и продолжила свой путь.

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