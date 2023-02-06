Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти, одежду и аксессуары на 80 млн рублей

Провести пытались одежду и обувь Adidas, Nike и Louis Vuitton. Фото: Самарская таможня

Самарские таможенники в районе поселка Маштаково Оренбургской области остановили фуру с незаконным грузом на 80 миллионов рублей.

— В прибывшем из Казахстана грузовом автомобиле было более 11 тысяч единиц контрафактных товаров, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В грузовом отсеке таможенники обнаружили поддельные автомобильные колодки и фильтры Toyota и Lexus, аксессуары для телефонов Apple, включая беспроводные наушники Airpods Pro и адаптеры питания.

Также там была верхняя одежда, обувь и сумки, маркированные различными товарными знаками, в том числе Adidas, Nike и Louis Vuitton. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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