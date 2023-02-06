Ирина Калягина возглавила министерство культуры Самарской области

Ирина Калягина с октября 2022 года занимала пост временно исполняющего обязанности министра Фото: правительство Самарской области

Стало известно, кто возглавил министерство культуры Самарской области. Должность министра досталась Ирине Калягиной. Постановление о назначении подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Ирина Калягина родилась 10 декабря 1964 года в Куйбышеве. Она закончила исторический факультет КГУ, а после долгие годы трудилась в музее им. Алабина. С 2004 года Ирина Калягина работает в региональном министерстве культуры. Она начинала свой путь от консультанта департамента культуры, а с 2015 года была назначена заместителем министра – руководителем департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области.

В октябре 2022 года Ирина Калягина заняла пост министра культуры региона с приставкой «врио». Она возглавила министерство после ухода Татьяны Мрдуляш, которая оставила должность в конце сентября.

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