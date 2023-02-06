В Самарской области ликвидировали 31 техногенный пожар с 3 по 6 февраля

В Самаре горело подсолнечное масло в складском помещении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 по 6 февраля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 31 техногенный пожар. Из них 19 произошли в городских округах, а 12 – в муниципальных районах области.

— В жилом секторе было зарегистрировано 20 пожаров. Два раза они были повышенного уровня сложности, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Так, 5 февраля в Кировском районе Самары на ул. Дальневосточной, 2А горело подсолнечное масло в складском помещении на площади 30 кв. м. На тушение были поданы 3 пожарных ствола, разведку здания проводили 5 звеньев газодымозащитной службы.

Сообщение об этом возгорании поступило в 11:13, а в 11:59 оно было полностью ликвидировано. В результате погибших и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась. Для тушения огня привлекались 79 человек и 26 единиц техники. В качестве вероятной причины пожара специалисты назвали аварийный режим работы электропроводки.

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