Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 февраля 2023 10:25

В Самаре увеличился спрос на готовый бизнес и франшизы

Предприниматели ищут объекты для инвестиций
Алена ПРОВКИНА
Многие предприниматели хотят купить уже готовый бизнес

Многие предприниматели хотят купить уже готовый бизнес

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проанализировали самые востребованные категории готового бизнеса. Предприниматели заинтересованы в компания торговой сферы и общепита.

По информации Авито, в прошлом году спрос на готовый бизнес и франшизы увеличился на 8%. Многие предприниматели стали интересоваться покупкой магазинов и пунктов выдачи заказов. При этом, также наблюдается рост спроса на компании, специализирующиеся на оказании медуслуг, в том числе стоматологических. Показатели объектов туристической инфраструктуры выросли на 84%.

В областной столице предприниматели в 2 раза активнее рассматривали покупку интернет-магазинов, средняя цена которых превышает 99 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал