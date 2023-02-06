В Самаре увеличился спрос на готовый бизнес и франшизы

Многие предприниматели хотят купить уже готовый бизнес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проанализировали самые востребованные категории готового бизнеса. Предприниматели заинтересованы в компания торговой сферы и общепита.

По информации Авито, в прошлом году спрос на готовый бизнес и франшизы увеличился на 8%. Многие предприниматели стали интересоваться покупкой магазинов и пунктов выдачи заказов. При этом, также наблюдается рост спроса на компании, специализирующиеся на оказании медуслуг, в том числе стоматологических. Показатели объектов туристической инфраструктуры выросли на 84%.

В областной столице предприниматели в 2 раза активнее рассматривали покупку интернет-магазинов, средняя цена которых превышает 99 тысяч рублей.

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