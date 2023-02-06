В Тольятти будут судить участника мошеннической группы, похитившего у горожан 2,5 млн рублей

20-летнему подсудимому грозит 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в шести эпизодах мошенничества и одном покушении на мошенничество. Информацию сообщили в городской прокуратуре.

Следствие полагает, что в июне прошлого года тольяттинец стал участником организованной группы, которая занималась мошенничеством. Они связывались с жителями по телефону, убеждали, что их родственники попали в ДТП, а после просили денег «для урегулирования конфликта». Деньги у горожан забирали сообщники – они приезжали к пострадавшим под видом доверенных лиц.

Благодаря этой схеме 20-летнему тольяттинцу удалось похитить более 2,5 млн. рублей. В ближайшее время его будут судить по части 4 статьи 159 УК ПФ «Мошенничество, совершенное организованной группой».

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