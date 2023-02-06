В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная»

Сотрудники профильного ведомства продолжают работу. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метро. На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой разрывают стартовый котлован.

По информации городской администрации, готовность буросекущих и бурокасательных свай уже достигла 65%. Общая готовность котлована – 28%. При этом, разработку котлована в исторической части города уже завершили и на участке продолжают подготовительную работу под конструкции тоннелей. Рабочие смонтируют опорную раму для щита.

В прошлые выходные сотрудники профильного ведомства планировали завершить закольцовку водовода и переустроить трамвайные пути. Рельсы изогнут под нужный радиус и уложат на повороте с улицы Красноармейской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал