В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная»

Сотрудники профильного ведомства продолжают работу. Фото: городская администрация
В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метро. На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой разрывают стартовый котлован.
По информации городской администрации, готовность буросекущих и бурокасательных свай уже достигла 65%. Общая готовность котлована – 28%. При этом, разработку котлована в исторической части города уже завершили и на участке продолжают подготовительную работу под конструкции тоннелей. Рабочие смонтируют опорную раму для щита.
В прошлые выходные сотрудники профильного ведомства планировали завершить закольцовку водовода и переустроить трамвайные пути. Рельсы изогнут под нужный радиус и уложат на повороте с улицы Красноармейской.
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