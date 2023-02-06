Два водителя госпитализированы в результате ночного ДТП в Самарской области

Иномарка врезалась в автомобиль «Лада 111730», за рулем которого была 18-летняя девушка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 5 февраля, в 23:30 в городе Отрадный Самарской области 31-летний водитель Kia не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада 111730».

— Мужчина ехал по ул. Отрадная в направлении ул. Пионерская. Напротив дома № 14 он начал поворачивать налево, не уступив дорогу транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого иномарка врезалась в автомобиль «Лада 111730», за рулем которого находилась 18-летняя девушка. Оба водителя госпитализированы в медицинское учреждение.

Всего 5 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 аварии, в которых пострадали 5 человек. Также сотрудники полиции выявили 656 нарушений ПДД.

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