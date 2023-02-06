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НовостиОбщество6 февраля 2023 11:12

Два детских сада открылись в Куйбышевском и Советском районах Самары после капремонта

Они расположены в переулке Долотный и на улице Запорожской
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В одном из детсадов будет работать группа круглосуточного пребывания, рассчитанная на 25 малышей

В одном из детсадов будет работать группа круглосуточного пребывания, рассчитанная на 25 малышей

Фото: администрация Самары

Еще два детских сада открылись в Самаре после капитального ремонта. Они расположены в Куйбышевском и Советском районах. Информацию сообщили в мэрии.

Детсад №123 на улице Запорожской, 28, не работал с 2015 года. В прошлом году его решили восстановить. Недавно работы были завершены, в результате чего было дополнительно создано 143 дошкольных места, из которых 50 – ясельные. 27 января в обновленный детский сад зачислили 46 малышей. 17 февраля будет проведено следующее зачисление.

А в Долотном переулке,15 начал работу детский сад №3. Он рассчитан на 85 мест, в том числе 40 – ясельных. Здесь также организованы группа для детей с ограниченными возможностями здоровья и группа круглосуточного пребывания, рассчитанная на 25 детей.

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