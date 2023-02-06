В Самаре рыжий хаски ездит в общественном транспорте в поисках хозяина

Пес уселся на место кондуктора в автобусе и доехал до ЦУМ "Самара" / Фото: Светлана Богачева / vk.com/i_lost_63

В Самаре ищут хозяев любознательной и склонной к путешествиям собаки. Хаски рыже-белого окраса уже несколько дней подряд видят в разных районах города. Горожане переживают, что пес может попасть в беду. Информация об этом появилась в группе «Я потерялся! Самара и Самарская область».

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, жители областной столицы заметили грустного хаски на остановке «Волжское шоссе». Он лежал около лавочки. Потом ту же собаку, которая уже заметно повеселела, увидели в автобусе № 67. Она обосновалась на месте, где обычно сидит кондуктор, и была очень довольна жизнью. По словам очевидцев, животное вышло около ЦУМ «Самара».

Потом путешественника заметили в одном из трамваев Самары. Он забежал на остановке «Ул. Братьев Коростелевых», а покинул салон на улице Полевой. Горожане сообщают, что у собаки есть ошейник. Утром в понедельник, 6 февраля 2023 года, хаски видели в районе «Ладьи», у КРЦ «Звезда» и на территории Поволжского государственного колледжа на улице Ново-Садовой.

- Около 8 утра заходил в здание, поднимался на разные этажи. Вел себя довольно уверенно и даже нагло. Сам агрессии не проявлял, но, когда я попыталась посмотреть, есть ли на ошейнике номер телефона или адресник, не дался. Потом убежал в сторону центра, - поделилась одна из жительниц Самары.

Горожане продолжают сообщать в соцсетях о передвижениях и времяпрепровождении собаки: «Бегает активно, нюхает все, птиц гоняет». Однако хозяин еще не откликнулся. Поймать хаски и определить его куда-нибудь на временную передержку тоже пока не удалось.

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