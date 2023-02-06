В Самаре из ТЦ «МегаСити» эвакуировали 150 человек 6 февраля 2023 года

На месте работали сотрудники МЧС. Фото: t.me/smrgrad

В понедельник, 6 февраля 2023 года, жители Самары сообщили ЧП, которое произошло в ТЦ «МегаСити» на улице Ново-Садовой. По словам очевидцев, посетителей торгового центра эвакуировали из здания.

– Сильно выраженного задымления не заметно, огонь тоже не наблюдается, – делились самарцы в социальных сетях.

Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области. Оказалось, что в здании сработала пожарная сигнализация.

– Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ «МегаСити» поступило в ОДС ЦУКС в 12:40. Прибывшими подразделениями установлено, что на втором этаже в кафе произошло пригорание пищи, – рассказали в областном МЧС.

Отмечается, что ЧП обошлось без погибших и пострадавших, однако эвакуация все же проводилась. В целях безопасности из торгового центра вывели 150 человек.

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