Самарцы считают, что опаснее всего забыть о дне рождения возлюбленного и дне свадьбы

Жены сильнее мужей обидчивы в вопросах памятных дат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob узнал, про какие праздники супруги из Самары боятся забывать. Согласно опросу, опаснее всего забыть о дне рождении, дне свадьбы, 23 февраля и 8 марта.

Мужчины больше уверены, что супруга расстроится, не получив поздравления в день бракосочетания (13%), во Всемирный женский день (17%). В это время женщины ответили, что дата вступления в брак для многих важнее 8 марта.

Женщины же переоценивают значимость для мужей Нового года и 23 февраля. В том, что им будет обидно остаться без поздравлений, уверены 11 и 13% жен. Однако среди мужей эти даты упомянули всего по 5%.

Также выяснилось, что 9% мужей ждут поздравлений 14 февраля на День святого Валентина. И мужчины (57%) и женщины (53%) отмечают, что не может быть ничего хуже, чем забыть про День рождения партнера.

Жены сильнее мужей обидчивы в вопросах памятных дат. Лишь 34% женщин ответили, что не будет сердиться на забывчивость мужа. Но в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 15% мужчин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.