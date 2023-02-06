В Самарской области питьевой водой планируют обеспечить более 60 тысяч человек

В регионе жителям проведут питьевую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать 8 переходящих проектов по «Чистой воде». Более 60 тысяч обеспечат питьевой водой.

По информации пресс-службы правительства региона, новые объекты водоснабжения установят в Камышлинском, Красноярском, Елховском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском и Кошкинском районах. Их введут в эксплуатацию в текущем и следующем году. Помимо этого, появится еще один объект в областной столице.

Напомним, в прошлом году питьевой водой обеспечили четыре поселения, была проведена реконструкция насосных станций и станций очистки воды. Также проложили более 6 километров водопроводных сетей.

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