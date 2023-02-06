Два завозных случая лихорадки денге выявили в России в начале 2023 года

Инфекцию завезли две туристки, которые недавно вернулись из Таиланда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрировали два завозных случая тропической лихорадки денге. Инфекцию завезли две туристки, которые недавно вернулись из Таиланда. Обе — жительницы Красноярского края.

— Первые в 2023 году два случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе. Обе заболевшие женщины вернулись недавно из Таиланда (Пхухет и Паттайя), — написал в своем телеграм-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По словам специалиста, переносчиками инфекции являются кровососущие насекомые. От человека к человеку болезнь не передается, пишет ФАН. Основные симптомы лихорадки денге: высокая температура, головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах, а также кожная сыпь.

Тем, кто собирается в ближайшее время в Таиланд, стоит быть осторожнее. Нужно заранее позаботиться о своей защите — взять одежду с длинными рукавами, противомоскитные сетки и средства от насекомых.

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