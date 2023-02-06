Под действием алкоголя из организма вымывается кальций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на здоровье зубов. Так, алкоголь наносит вред здоровью десен, слизистой, слюнных желез и всей полости рта. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Под действием алкоголя из организма вымывается кальций – основополагающий элемент здоровых зубов. Значительное содержание кислот в алкоголе, а в красном вине еще и искусственных красителей, постепенно разрушают белизну зубов.

По словам специалистов, даже после первого бокала любого вина из организма вымывается витамин А, все витамины группы В, цинк, калий, железо и магний, а также другие минеральные соли, которые необходимы сердцу, головному мозгу, крови, суставам и всем тканям, окружающим зуб.

Частое употребление алкоголя может привести к кариесу и развитию пародонтита. Для поддержания здоровья полости рта рекомендуется регулярно посещать стоматолога с профилактической целью и отказаться от алкоголя.

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