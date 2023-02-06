Первый инклюзивный парк появится в Центральном районе Тольятти

Реализацию проекта обсудили на совещании в администрации города Фото: администрация Тольятти

В Тольятти обустроят первый в городе инклюзивный парк. Площадка предназначена для граждан с ОВЗ – там они смогут заниматься спортом и отдыхать. Информацию сообщили в мэрии города.

– Это будет замечательное место для игр, тренировок и общения. Мы уже получили положительную обратную связь по проекту от общественных организаций, объединяющих инвалидов-колясочников и детей с ОВЗ. Для меня как для врача-педиатра эта тема очень важна, – отметил мэр города Николай Ренц.

Площадку планируется разместить на базе школы №26, где обучаются 186 детей с ОВЗ. В парке появится детская и спортивная площадки, специально оборудованное помещение, беговая дорожка, газон, липовая аллея и живая изгородь. Также предусмотрены стойки для отдыха горожан с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А заниматься активным отдыхом можно будет на поле для гольфа, площадке для бочче и спортивном стадионе.

Власти отмечают, что в случае успешной реализации проекта в дальнейшем такой парк появится в Автозаводском районе.

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