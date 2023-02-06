Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню памяти юного героя-антифашиста

Жители региона смогут посмотреть на выставку в онлайн-формате. Фото: Музей Победы

В Самарской области интернет-пользователей пригласили на онлайн-программу ко Дню памяти героя-антифашиста. Жители смогут посмотреть выставку и передачи, посвященные истории.

По информации представителей Музея Победы, на официальном сайте посетители выставкм смогут ознакомиться с историей «Молодой гвардии» и узнать больше о ее участниках. В экспозиции оцифровали экспонаты сразу из 4 музеев: фотографии, документы, листовки, письма родным и личные вещи гвардейцев.

Помимо этого, зрители смогут посмотреть онлайн-передачи о подвигах подростков и художественный фильм «Орленок» о юном партизане. Выставка пройдет 8 февраля 2023 года.

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