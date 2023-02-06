Технологии Big data помогают вдвое сократить количество спам-звонков

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Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков в 2022 году: общее количество звонков с признаками спама в сети оператора выросло на 30% и составило более четырех миллиардов. Свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов было заблокировано с помощью антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение оператора. В 2022 году благодаря этому решению было заблокировано более половины всех нежелательных вызовов.

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону. Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет в настоящее время более пяти миллионов человек.