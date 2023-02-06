В Самарской области синоптики предупредили жителей о морозной погоде

В конце недели ожидаются небольшие осадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили жителей о морозе в ближайшую неделю. Местами в регионе пройдет небольшой снег.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», до конца недели в губернии будет преобладать антициклональный тип погоды. В регионе ожидаются морозы. В первую половину недели осадков не предвидится. Во второй половине недели, с прохождением фронта окклюзии, местами пройдет небольшой снег.

Напомним, также синоптики предупредили жителей о грядущей магнитной буре. Она накроет областную столицу с 7 по 10 февраля 2023 года.

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