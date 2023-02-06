Топ-20 общественных пространств выбрали в Самаре для благоустройства в 2024 году

В каждом районе Самары пройдут встречи с жителями для обсуждения дизайн-проектов объектов благоустройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в Самаре определили топ-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году. Их отобрали из 88 территорий, вынесенных на общественные обсуждения.

- Горожане могли оставить свои предложения по телефону горячей линии, по почте и через официальный сайт департамента городского хозяйства и экологии Самары. Всего от жителей поступило почти 80 тысяч обращений, - сообщили в администрации областной столицы.

Так, наибольшее число голосов набрали сквер Экономистов, сквер Гагарина, территория на 18 км Московского шоссе, сквер авиаконструкторов, сквер на Хлебной площади, бульвар Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина и др. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Самары.

В скором времени дизайн-проекты площадок, которые планируется привести в порядок, вынесут на общественные обсуждения. Встречи с жителями пройдут во всех районах города. На них самарцы смогут высказать свое мнение и внести предложения. После этого стартует рейтинговое голосование. Горожанам предстоит сформировать список общественных пространств, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Отметим, работы запланированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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