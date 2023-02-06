В Самаре центр обучения водителей обретет новый облик

Горожане смогут бесплатно пройти обучение. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают повышать престиж водительских профессий и городского учебного центра. Он является «поставщиком» новых сотрудников – водителей трамвая и троллейбуса.

По информации городской администрации, в центре приступили к подбору нового методического оборудования, мебели и ремонту кабинетов. В скором времени помещения станут более современны. Обучают профессии совершенно бесплатно. Кроме того, ученики получают стипендию в размере МРОТ, а после экзаменов выпускники гарантировано получают трудоустройство в депо МП «ТТУ».

Также молодые сотрудники получают ежемесячную доплату к основной работе. Предусмотрен полный соцпакет.

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