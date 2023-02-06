Самарский застройщик-аферист, обманувший десятки дольщиков, ищет работу в Москве за 1 млн рублей

Осужденный за крупное мошенничество самарец претендует на вакансию директора или замдиректора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети появилось необычное резюме на вакансию директора или замдиректора в Москве. Оно размещено от имени бывшего главы самарской инвестиционно-строительной компании «Фининвест» Алексея Шиперко. Несколько лет назад он прославился тем, что обманул десятки дольщиков, за что получил реальный срок лишения свободы.

В своем резюме Алексей Шиперко «скромно» пишет: «гений ищет гениев, которые ищут гениев». Он отмечает, что создал то, что в мире не существует. И в этом он переплюнул даже Илона Маска. Мужчина говорит, что может до конца жизни не работать, но ему очень хочется творить глобальное добро и помочь людям «смыть кое-какие грехи», пишет Волга Ньюс. Самарец готов трудиться в Москве всего за 1 млн рублей ежемесячно.

Напомним, Алексей Шиперко создал фирму в 2012 году. Он разместил объявления в СМИ и на рекламных щитах о строительстве нескольких многоквартирных домов. Однако на самом деле многоэтажки возводили другие компании. К ним аферист никакого отношения не имел. На удочку мошенника попались более 200 человек. Они заключили договоры на покупку квартир и перевели от 50 тысяч до 3,4 млн рублей. В общей сложности — свыше 244 млн.

По версии следствия, Алексей Шиперко обманывал людей с помощью инструментов нейролингвистического программирования. Правоохранители нашли у него дома подтверждение тому, что он интересовался этой темой. В машине самарца также обнаружили психологические портреты людей, ставших его жертвами.

В 2015 году Ленинский районный суд вынес Алексею Шиперко приговор. Ему назначили 9 лет колонии и обязали возместить ущерб потерпевшим. Потом вскрылись новые эпизоды крупной аферы, и ему добавили три месяца к сроку. «Гений» несколько раз пытался добиться перевода в колонию-поселение, а в 2020 году — выйти по УДО. Однако суды его обращения оставили без удовлетворения.

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