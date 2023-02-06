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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:44

Самарский застройщик-аферист, обманувший десятки дольщиков, ищет работу в Москве за 1 млн рублей

Алексей Шиперко называет себя гением, который хочет творить глобальное добро
Анастасия ФИЛАТОВА
Осужденный за крупное мошенничество самарец претендует на вакансию директора или замдиректора

Осужденный за крупное мошенничество самарец претендует на вакансию директора или замдиректора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети появилось необычное резюме на вакансию директора или замдиректора в Москве. Оно размещено от имени бывшего главы самарской инвестиционно-строительной компании «Фининвест» Алексея Шиперко. Несколько лет назад он прославился тем, что обманул десятки дольщиков, за что получил реальный срок лишения свободы.

В своем резюме Алексей Шиперко «скромно» пишет: «гений ищет гениев, которые ищут гениев». Он отмечает, что создал то, что в мире не существует. И в этом он переплюнул даже Илона Маска. Мужчина говорит, что может до конца жизни не работать, но ему очень хочется творить глобальное добро и помочь людям «смыть кое-какие грехи», пишет Волга Ньюс. Самарец готов трудиться в Москве всего за 1 млн рублей ежемесячно.

Напомним, Алексей Шиперко создал фирму в 2012 году. Он разместил объявления в СМИ и на рекламных щитах о строительстве нескольких многоквартирных домов. Однако на самом деле многоэтажки возводили другие компании. К ним аферист никакого отношения не имел. На удочку мошенника попались более 200 человек. Они заключили договоры на покупку квартир и перевели от 50 тысяч до 3,4 млн рублей. В общей сложности — свыше 244 млн.

По версии следствия, Алексей Шиперко обманывал людей с помощью инструментов нейролингвистического программирования. Правоохранители нашли у него дома подтверждение тому, что он интересовался этой темой. В машине самарца также обнаружили психологические портреты людей, ставших его жертвами.

В 2015 году Ленинский районный суд вынес Алексею Шиперко приговор. Ему назначили 9 лет колонии и обязали возместить ущерб потерпевшим. Потом вскрылись новые эпизоды крупной аферы, и ему добавили три месяца к сроку. «Гений» несколько раз пытался добиться перевода в колонию-поселение, а в 2020 году — выйти по УДО. Однако суды его обращения оставили без удовлетворения.

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