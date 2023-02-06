В Самарской области проведут первенство России по легкой атлетике

Соревнования проведут в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пройдет первенство России по легкой атлетике. В турнирах смогут принять участие более 600 спортсменов.

По сообщению пресс-службы правительства региона, соревнования пройдут впервые на территории Автограда. Их проведут с 15 по 17 февраля 2023 года, среди юниоров до 20 лет. Медали разыграют в тройном прыжке, прыжке в высоту, прыжке в длину, прыжке с шестом, толкании ядра и беге на разные дистанции. Спортсмены приедут из 60 регионов страны.

Проведут соревнования, благодаря реализации проекта «Спорт – норма жизни». Современный спортивный объект, в котором пройдут соревнования, открыли в Автозаводском районе в начале прошлого года.

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