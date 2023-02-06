Мужчина пострадал при пожаре в дачном доме в Самаре вечером 5 февраля 2023 года

Пожарные оперативно потушили возгорание на территории СНТ "Дачница" Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в СНТ «Дачница» в Кировском районе Самары произошел пожар. На улице Осиновой загорелся дачный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 20:00. Установлено, что горел дачный дом на площади 36 кв. м. Огонь был оперативно локализован, — отметили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 16 человек и 4 единицы техники. Они потушили возгорание в 20:45. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Помощь медиков понадобилась 46-летнему мужчине. Уже известна предварительная причина пожара. Специалисты считают, что огонь мог вспыхнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Сотрудники МЧС призывают самарцев быть внимательнее при использовании электрооборудования, следить за его состоянием и своевременно ремонтировать.

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