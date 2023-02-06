В Самарской области пьяный мужчина до смерти забил свою жену

Мужчине грозит срок в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области пьяный мужчина напал на свою жену. Из-за полученных травм, женщина скончалась на месте.

По информации прокуратуры Самарской области, уголовное дело об избиении передали в суд. Подозреваемого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Согласно данным следствия, 47-летний мужчина выпивал со своей женой и не смог справиться с эмоциями. Он нанес не менее 35 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшей. В результате, женщина скончалась на месте.

Уголовное дело рассмотрят в суде. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в колонии.

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