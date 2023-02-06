В Самарской области назвали проекты, получившие гранты от губернатора в сфере культуры и искусства

Многие проекты жителей региона получили поддержку. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области на оперативном совещании правительства стало известно, какие проекты получили Губернаторский гранты в сфере культуры и искусства. Специалисты рассмотрели заявки не только из крупных городов, но и многих муниципальных районов.

Губернаторский гранты вручают ежегодно в целях поддержки и развития творческого кластера. Проекты оценивают по актуальности, культурной и социальной значимости. Комиссия поддержала фестивали, концерты, просветительские программы, издание книг, а также съемки документальных фильмов, посвященных жителям региона.

Гранта удостоены: музыкальный проект «Волга-фолк Бэнд – 10 лет Волжский бренд!», проект по созданию каталога работ художника В. Д. Герасимова, проект по изданию сборника авторских песен Александра Дмитриева, издание книги «Архитектор Александр Устинович Зеленко», а также выставочные и фестивальные проекты. Комиссия определила 16 победителей, которые с успехом реализовали проекты в 2022 и 2023 году. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей.

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