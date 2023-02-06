В Самарской области участникам госпрограммы помогают получить документы, чтобы переехать в РФ

Гражданам объяснят порядок действий для получения свидетельства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области жителям, проживающим за рубежом, помогают добровольно переселиться в РФ. Граждане соседних республик могут поучаствовать в государственной программе.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники УВМ уделяют особое внимание рассмотрению заявок от соотечественников. Одним из примеров получения документов стал Андрей Вяткин – гражданин республики Казахстан. Мужчина получил высшее образование и начал трудовую деятельность в Самаре. Андрей подал заявление и получил все необходимые разъяснения.

Сотрудники полиции вручили мужчине свидетельство участника госпрограммы. Также Андрею разъяснили дальнейший порядок обращений.

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