ВТБ организовал программу дополнительного образования для преподавателей Финансового университета

Банкам нужны специалисты с широким кругозором и набором знаний. Фото: https://ru.freepik.com/author/standret.

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации провела программу дополнительного образования для преподавателей – «Управление рисками и анализ данных в современном банке». Обучение прошли более 30 преподавателей вуза.

Были рассмотрены следующие темы: практика управления рисками, интегрированное управление рисками, технологии моделирования и машинного обучения в банковской деятельности, банковское регулирование. В заключение цикла лекций участники решили кейс по расчету показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов.

- Баланс – это главное в управлении рисками. Поиск баланса между риском и доходностью, между контролем и эффективностью, между достоверным знанием и неопределенностью. Риск-менеджер должен найти ключевой источник риска и работать с ним для повышения эффективности в координатах риск-доход. Все математические и логические концепты в риск-менеджменте – это модели. А модели - это определенное упрощение и структурирование представления реальности. Это помогает в процессе принятия решений, - прокомментировал заведующий базовой кафедрой, член правления банка Максим Кондратенко.

Он добавил, что банкам нужны универсальные специалисты. Чем шире кругозор, эрудиция и набор знаний, тем меньше возникает ошибок из-за подверженности когнитивным искажениям. Важно все: и технические методы, и понимание экономики, и знание отраслей. Риск-менеджер – это еще и технолог, который умеет правильно поставить задачу по структурированию процесса и его автоматизации.

Эксперты банка поделились опытом и обсудили со слушателями регуляторные аспекты работы банков, роль академических знаний и лучших практик.

По итогам обучения ведущие спикеры банка провели круглый стол и ответили на вопросы преподавателей, большинство которых касалось санкционной устойчивости, построения эффективной бизнес-модели, работы с данными и новыми технологическими рисками. Слушатели проявили высокий интерес к затронутым темам.