В Самаре стали известны победители чемпионата ЦВО по зимнему офицерскому троеборью

Военнослужащие приняли участие в соревновании. Фото: Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

В Самаре определили победителей чемпионата ЦВО по зимнему офицерскому троеборью. Состязание проводили в филиале ЦСКА и на лыжной базе «Чайка».

Спортсмены выступали в личных и командных зачетах. В составе 10 команд 59 военнослужащих из Центрального военного округа состязались в стрельбе, плавании вольным стилем на разные дистанции и лыжной гонке свободным стилем. По итогу соревнований, первое место заняла команда 2-й общевойсковой армии из Поволжья, на втором месте – команда из Вольского военного института из Саратовской области, третье место досталось 14-й армии ВВС и ПВО.

Среди вузов на втором месте – офицеры из Пензенского филиала Военной академии МТО, а на третьем месте – команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В личном зачете первое место занял старший лейтенант Павел Самойленко из Самары.

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